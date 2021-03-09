РПЦ и Маланкарская церковь переведут фильмы друг о друге на хинди, малаялам и русский

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Фильмы о Русской православной церкви (РПЦ) переведут на хинди и язык малаялам, а о Маланкарской ортодоксальной сирийской церкви - на русский, для показов в России и Индии. Об этом сообщается во вторник на сайте РПЦ.

"В онлайн-режиме прошло заседание членов рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской православной церковью и Маланкарской церковью. В ходе онлайн-встречи членов рабочей группы была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в медиасфере, в том числе о переводе, соответственно, на русский, хинди и язык малаялам и последующей трансляции в России и Индии фильмов о традициях и современной жизни Русской православной церкви и Маланкарской церкви", - говорится в сообщении.

Маланкарская церковь - одна из шести "дохалкидонских" церквей, не признающих прошедший в 451 году четвертый по счету Халкидонский и последующие Вселенские соборы. Она существует в Индии. Основателем Маланкарской церкви считается апостол Фома. Ранее церковь именовалась Малабарской ввиду своего распространения на Малабарском побережье полуострова Индостан. Богослужения Маланкарской церкви преимущественно проходят на языке Малаялам.

Третьего сентября 2019 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с католикосом Маланкарской ортодоксальной сирийской церкви Василием Мар Фомой Павлом II в Даниловом монастыре в Москве.