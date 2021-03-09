Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,95

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России во вторник продолжил снижение и опустился до 0,95. В Москве показатель также уменьшился - с 0,96 до 0,9, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Коэффициент превышает единицу в двух из 10 регионов страны с наибольшим количеством заболевших - Свердловской и Московской областях, где он составляет 1,06 и 1,01 соответственно.

В Нижегородской области и Санкт-Петербурге показатель равен 0,99, в Архангельской области - 0,98, в Иркутской и Ростовской - 0,97, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,94, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.