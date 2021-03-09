В Карелии выросла доля тяжелых случаев коронавирусной инфекции

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 марта. /ТАСС/. Процент тяжелых случаев коронавирусной инфекции среди заразившихся в Карелии вырос на фоне стабилизации ситуации с выявляемостью новых случаев. Ежедневно в регионе регистрируют около 100 инфицированных, сообщил глава республики Артур Парфенчиков в ходе онлайн-совещания правительства региона во вторник.

"Сейчас количество заболевших находится в пределах 100 инфицированных человек в сутки. Но одновременно мы видим, что процент тяжелых больных - он увеличился. Это, конечно, беспокоит и нас, и медиков. Тяжело продолжает болеть наше старшее поколение", - сказал он.

Охват тестированием на COVID-19 в Карелии - один из самых широких в стране, при этом идет стабильное снижение новых случаев заражений, отметил Парфенчиков. В то же время в больницах отмечают рост доли пациентов в тяжелом состоянии: по данным Минздрава республики, сегодня с коронавирусной инфекцией госпитализированы 545 человек, из них у 475 состояние оценивается как средней тяжести, в тяжелом находятся 62 человека, восемь больных нуждаются в ИВЛ.

"Мы приняли решение по снятию ограничений с учетом эпидемиологической обстановки [в конце прошлой недели в республике отменили обязательную самоизоляцию для пожилых, а также сняли ряд ограничений с образовательных организаций и предприятий общепита], но, безусловно, пандемия продолжается, и есть, конечно, и тревожные сигналы, которые мы получаем из сопредельных государств. Поэтому, безусловно, масочный режим сохраняется, меры индивидуальной защиты необходимо продолжать соблюдать. Надеемся, что это позволит нам в условиях минимального количества ограничений с учетом планов по расширению вакцинации избежать серьезной третьей волны пандемии", - отметил Парфенчиков, напомнив, что маски необходимо носить даже тем, кто сделал прививку или переболел.

Всего в Карелии выявили 41 853 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 105 человек. Выздоровели 37 942 пациента, умерли - 330. Суточная заболеваемость в республике составляет 6 781,2 на 100 тыс. населения при среднероссийском показатели в 2 952,7. Доля свободный коек - 13,9%.