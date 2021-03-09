Правительство расширило границы заповедника "Утриш" в Краснодарском крае

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о расширении территории заповедника "Утриш" в Краснодарском крае. Как сообщает пресс-служба кабмина, общая площадь заповедника составит более 11,3 тыс. га.

"Территория государственного природного заповедника "Утриш" в Краснодарском крае будет увеличена на 1,3 тыс. га за счет присоединения новых участков. Это позволит усилить охрану природных зон и поможет развитию экологического туризма в регионе", - отметили в пресс-службе.

В частности, в границы "Утриша" войдет часть полуострова Абрау и прилегающая к нему акватория Черного моря. Кроме того, в заповедник включат грунтовую дорогу, которая разделяет его на три части. В результате "Утриш" станет единой заповедной территорией с самым большим охраняемым участком акватории Черного моря в границах России, указали в кабмине.

Минприроды поручено обеспечить особую охрану новых участков и до 1 ноября направить в Росреестр документы для их постановки на кадастровый учет.

Государственный природный заповедник "Утриш" был учрежден распоряжением правительства в 2010 году. До расширения его общая площадь составляла 10 тыс. га. "Утриш" расположен на территориях Новороссийска и Анапы и входит в тройку лидеров среди заповедников России по количеству видов растений.