Власти планируют за неделю устранить неприятный запах водопроводной воды в Ростове

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 марта./ТАСС/. Специалисты "Ростовводоканала" планируют в течение недели запустить новое оборудование, которое позволит устранить неприятный запах водопроводной воды в Ростове-на-Дону, жалобы на который начали поступать с конца февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ региона во вторник.

"Были рассмотрены результаты анализов проб питьевой воды, отобранных 1 марта на очистных сооружениях и водопроводах города, на предмет соблюдения нормативных значений по фактору "запах". Специалисты АО "Ростовводоканала" доложили, что нейтрализовать запах в воде позволит запуск в течение недели новой установки по дозированию древесного порошкообразного угля", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по поручению главы региона Василия Голубева создана специальная рабочая группа под руководством главы областного МинЖКХ Михаила Солоницина по нормализации водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая уже провела первое заседание. "По итогам заседания разработан и утвержден план первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения в Ростове. Принято решение провести полный анализ состава воды в реке Дон, а также создать комиссию по разработке системы управления стоками", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МинЖКХ региона, приоритетной задачей властей является устранение неприятного запаха воды, после чего в содействии с учеными исследуют причину этого явления, чтобы принять соответствующие решения.

В конце февраля власти начали получать жалобы от потребителей из Ростова-на-Дону на неприятный "рыбный" запах и необычный цвет воды из-под крана. Как ранее пояснили в "Ростовводоканале", "в 2021 году изменения состава речной воды, характерные для середины марта, произошли на две-три недели раньше обычного срока", что может послужить причиной этого явления. Также в начале марта губернатор Ростовской области Василий Голубев посетил объекты "Ростовводоканала", где поручил городским властям в кратчайшие сроки разобраться с качеством воды.