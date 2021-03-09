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Пандемия COVID-19
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Володин заявил, что 35% депутатов Госдумы перенесли коронавирус

Прививки сделали 22%

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Прививку от коронавирусной инфекции сделали 22% от общего числа депутатов Госдумы, 35% парламентариев переболели COVID-19. Об этом во вторник сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

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"У нас переболело 35% депутатского корпуса, 22% депутатов сделали прививки, но это не значит, что мы должны с вами нарушать меры предосторожности, безопасности, которые для того, чтобы мы могли преодолеть пандемию, нам помогают", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

В середине февраля председатель Госдумы сказал, что более 60% депутатов имеют антитела либо после болезни, либо в результате вакцинации. Ранее из-за перенесенного заболевания скончались три депутата. Это Ваха Агаев и Валентин Шурчанов (оба КПРФ), депутат "Единой России" Николай Антошкин.

Всего в Госдуме 450 депутатских мест.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичПандемия COVID-19
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