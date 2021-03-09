Яровая просит ОП РФ поддержать ее обращение об изучении материалов Нюрнберга в школах

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") просит Общественную палату (ОП) РФ поддержать ее обращение об изучении материалов Нюрнбергского трибунала в учебных заведениях.

"Если поддержите инициативу по памятникам и по расширению образовательной программы высшей и средней школы, мы сможем очень многое изменить через позитивное влияние и справедливое и искреннее повествование о том, что на самом деле было [в годы Великой Отечественной войны]", - сказала Яровая в ходе общественных слушаний "Законодательные механизмы противодействия попыткам реабилитации нацизма и оскорблению ветеранов Великой Отечественной войны" в Общественной палате.

Он уточнила, что направила в Министерство науки и высшего образования РФ и в Минпросвещения обращение о том, чтобы в российских образовательных программах "было уделено внимание первоисточнику, самому приговору Нюрнбергского трибунала". "Там [в приговоре] есть раздел "Агрессия против СССР". Не нужно ничего комментировать и дополнительно рассказывать детям, если они сами прикоснутся к правде о том, как это было", - сказала Яровая.

"Мне кажется, иммунитет молодого поколения должен формироваться через знание правды", - добавила парламентарий.

Яровая также попросила ОП РФ поддержать ее законодательную инициативу, связанную с размещением на памятниках участникам Великой Отечественной войны QR-кодов, дающих доступ к информации о героях и событиях войны.