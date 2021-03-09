Слушания по делу о скифском золоте пройдут 22 апреля

ГААГА, 9 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама проведет слушания по делу о скифском золоте 22 апреля. Об этом сообщила во вторник ТАСС пресс-секретарь инстанции Мелисса Зейлстра.

"Публичные слушания по делу запланированы на 22 апреля", - сказала она.

Скифское золото - коллекция более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года принял решение, что скифское золото в соответствии с голландскими законами и нормами международного права должно быть возвращено украинской стороне. При этом инстанция отказалась выносить решение о принадлежности, отметив, что этот вопрос должен решаться уже после того, как коллекция вернется на Украину. В марте 2017 года крымские музеи подали апелляцию на данное решение. В марте 2019 года апелляционный суд Амстердама вынес промежуточное решение, отменив решение окружного суда. Однако при этом инстанция не дала ответа относительно принадлежности экспонатов, запросив у сторон дополнительные документы.

В октябре прошлого года суд по требованию украинской стороны заявил отвод судье Дуко Оранье, рассматривавшем дело, и назначил вместо него судью Джерарда Левина.