Госдума закрепила в подследственности СК уголовные дела о преступлениях приставов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому Следственный комитет РФ будет вести предварительное следствие по преступлениям, в совершении которых обвиняются сотрудники органов принудительного исполнения, а также по преступлениям, совершенным против них.

Перечень преступлений, предварительное следствие по которым производится следователями СК РФ, будет дополнен преступлениями, совершенными должностными лицами органов принудительного исполнения РФ. Этот перечень дополняется также преступлениями, совершенными в отношении приставов в связи с их служебной деятельностью.

Помимо этого, следователи органов Федеральной службы безопасности смогут проводить предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, в совершении которых обвиняются приставы, если эти преступления были выявлены сотрудниками ФСБ.

На сегодняшний день Уголовно-процессуальный кодекс, в который вносятся соответствующие изменения, не содержит указания о том, что предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, совершенных сотрудниками органов принудительного исполнения, производится следователями СК. При этом такая норма установлена в отношении сотрудников ФСБ, ФСИН, СК, СВР, ФСО, гражданского персонала Вооруженных сил РФ и т. д.

Принятым законом также предусмотрено, что в органах принудительного исполнения РФ полномочия начальника органа дознания осуществляют главный судебный пристав РФ, главные судебные приставы субъектов РФ, их заместители, старшие судебные приставы.