ВЦИОМ: почти половина россиян готовы перейти на отечественную операционную систему

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Около половины россиян (49%) готовы начать использовать отечественную операционную систему для компьютеров, если ее изобретут. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Если в России изобретут отечественную операционную систему, готовы поменять свою на нее 49% опрошенных", - говорится в сообщении. Отмечается, что 57% респондентов положительно относятся к планам разработать российскую операционную систему, а у 45% опрошенных отечественные компьютерные программы вызывают больше доверия по сравнению с зарубежными аналогами.

Главными причинами для смены операционной системы для респондентов стали патриотизм и желание поддержать отечественного производителя (29%), мнение, что российское лучше зарубежного (13%), желание протестировать разработку российских программистов (10%). Еще 9% респондентов отметили, что операционная система отечественного производства вызывает больше доверия.

Не стали бы менять операционную систему 33% опрошенных, чаще в возрасте 18-24 лет (55%). Они сообщили, что их устраивает нынешняя операционная система (21%). Еще 18% россиян отметили, что они не хотят ничего менять. Среди других причин отказа от перехода на российское программное обеспечение значатся мнения о ее ненадежности (16%) и несовместимости с другими программами (12%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" о создании отечественной операционной системы проводился 4 марта 2021 года методом телефонного интервью среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.