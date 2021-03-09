Госдума приняла во II чтении законопроект об особом регулировании детских школ искусств

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении президентский законопроект об особенностях регулирования деятельности детских школ искусств, создаваемых в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным программам.

Законопроект внес в Госдуму президент Владимир Путин в декабре прошлого года. Документ предлагает ввести дифференциацию оценки результатов вступительных испытаний, проводимых при приеме на обучение по программам среднего профессионального образования в области искусств. В приоритете при приеме на обучение по таким образовательным программам будут наиболее одаренные поступающие.

Законопроект также уточняет, что детские школы искусств могут создаваться по видам искусств и иметь специальные наименования - "детская музыкальная школа", "детская хоровая школа", "детская художественная школа" и другие. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, что детские школы искусств также могут создаваться по нескольким видам искусств.

Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств также предусматриваются в вузах и профессиональных образовательных организациях, реализующих интегрированные образовательные программы в области искусств, а также программы среднего профессионального образования в этой сфере.

Проект наделяет Минкультуры полномочиями устанавливать для образовательных организаций контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по программам высшего образования в области искусств за счет федерального бюджета в порядке, утвержденном правительством. Ведомство также предлагается наделить полномочиями определять порядок осуществления образовательной деятельности детскими школами искусств. Такой порядок Минкультуры будет устанавливать по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации госполитики в сфере общего образования. Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 2023-2024 учебного года.