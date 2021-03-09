Госдума приняла во II чтении законопроект о просветительской деятельности в образовании

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во II чтении законопроект о закреплении в законе "Об образовании в РФ" понятия "просветительская деятельность".

Инициативу в ноябре прошлого года внесла группа парламентариев из комиссий Госдумы и СФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Документ закрепляет в законе "Об образовании в РФ" понятие "просветительская деятельность", под которой предлагается понимать осуществляемую вне рамок образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Кабмин предлагается наделить полномочиями по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документ запрещает использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Инициатива также обязывает высшие учебные заведения получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения для подписания соглашений о международном сотрудничестве. Как отмечали авторы законопроекта, такие нововведения необходимы в целях недопущения "негативного иностранного вмешательства в образовательный процесс". При этом новые нормы не коснутся заключения соглашений об обучении иностранцев. Ко второму чтению профильный комитет уточнил, для федеральных государственных образовательных организаций, которые находятся в ведении госорганов, подобные заключения будут выдаваться теми органами, в ведении которых они находятся. Порядок получения заключений установит правительство.

Поправки ко II чтению

Ко второму чтению профильный комитет доработал законопроект. В частности, документ предлагает наделить Минпросвещения полномочиями определять круг организаций, которые будут заниматься методическим и научно-методическим обеспечением деятельности образовательных организаций. Минпросвещения также утвердит порядок отбора таких организаций.

Уточняется также, что просветительскую деятельность осуществляют органы государственной власти и иные госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 июня 2021 года. До 1 сентября 2022 года образовательные организации должны получить заключения на подписанные до вступления в силу закона соглашения о международном сотрудничестве от уполномоченных федеральных органов власти.