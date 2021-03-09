Минпросвещения разработало новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения России разработало и утвердило новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, который должен сделать процедуру организации мероприятия более прозрачной и технологичной. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе министерства.

"Процедура проведения олимпиады стала более технологичной и прозрачной. Кроме того, новый порядок нормативно закрепил и повысил ответственность организаторов на каждом этапе олимпиады", - сказали в пресс-службе.

Новый порядок устанавливает этапы олимпиады, сроки ее проведения, перечень предметов, по которым она проводится, определяет организационно-технологическую модель проведения мероприятия, участников, их права и обязанности, предоставляет возможность участия лицам, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования.

"Впервые в порядок проведения включены нормы, определяющие необходимость создания условий для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, приказом, утверждающим новый порядок, устанавливается, что в 2020-2021 учебном году в заключительном этапе олимпиады также принимают участие не признанные призерами участники регионального этапа олимпиады 2019-2020 учебного года, набравшие необходимое количество баллов, и победители и призеры заключительного этапа олимпиады 2018-2019 учебного года, не получившие статуса "призер" в 2019-2020 учебном году.

Олимпиада и Генпрокуратура

В октябре прошлого года на сайте Генпрокуратуры появилось сообщение, что действующий порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников "не отвечает современным реалиям и не в полной мере учитывает требования антикоррупционного законодательства", при этом создаются предпосылки к ущемлению гарантированного законом "Об образовании в РФ" права детей на развитие своих творческих способностей и интересов посредством участия в олимпиаде.

Указывалось, что по требованию Генпрокуратуры министерство разработает новый порядок проведения состязания, в целях активизации этой работы внесен акт прокурорского реагирования. Ситуация была взята генпрокурором РФ Игорем Красновым на постоянный контроль.