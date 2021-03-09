Госдума вводит возможность бессрочного назначения мировых судей

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект, корректирующий сроки полномочий мировых судей.

По действующим нормам мировые судьи назначаются региональными парламентами на срок до пяти лет в зависимости от законодательства субъекта РФ.

Согласно поддержанным Госдумой поправкам, мировой судья в первый раз назначается на должность сроком на три года. "По истечении указанного срока лицо, занимавшее должность мирового судьи, вправе снова выдвинуть свою кандидатуру для назначения (избрания) на данную должность", - говорится в тексте. При повторном назначении на должность срок полномочий мирового судьи ограничен не будет. Предельный возраст пребывания в должности мирового судьи - 70 лет.

Первое чтение законопроект прошел в конце июня 2019 года. Его изначальная редакция предусматривала, что полномочия мирового судьи не будут ограничены определенным сроком.

Ранее секретарь Пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов заявлял, что практика постоянного переназначения должна быть прекращена, так как она противоречит конституционному принципу несменяемости судей и несет риски давления на правосудие.

Институт мировых судей был введен в России в 1998 году.