"Гаражная амнистия": главные вопросы

В основном под закон подпадают гаражи советского периода, которые люди получали от государства, организаций или как члены кооперативов. Обязательное требование — объекты должны быть построены до введения Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года).

Предполагается, что закон даст возможность более 3,5 млн граждан зарегистрировать земельные участки, где расположены гаражи, и получить право на их использование. Об этом сообщал руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Под закон не подпадают так называемые ракушки, самострои и подземные гаражи при многоэтажных и офисных комплексах.