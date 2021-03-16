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"Гаражная амнистия": главные вопросы
"Гаражная амнистия": главные вопросы
"Гаражная амнистия": главные вопросы
"Гаражная амнистия": главные вопросы
"Гаражная амнистия": главные вопросы
6 карточек

"Гаражная амнистия": главные вопросы

© Александр Рюмин/ТАСС
Как оформить землю, на которой расположен объект, и зачем это делать

Госдума приняла во втором чтении законопроект  "О гаражной амнистии". Закон будет действовать до 1 сентября 2026 года. Планируется, что он вступит в силу 1 сентября 2021 года. Как отметил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит регионам и муниципалитетам подготовиться к нововведению.

Какие объекты подпадают под закон?

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В основном под  закон подпадают гаражи советского периода, которые люди получали от государства, организаций или как члены кооперативов. Обязательное требование — объекты должны быть построены до введения Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года). 

Предполагается, что закон даст возможность более 3,5 млн граждан зарегистрировать земельные участки, где расположены гаражи, и получить право на их использование. Об этом сообщал руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

 Под закон не подпадают так называемые ракушки, самострои и подземные гаражи при многоэтажных и офисных комплексах.

Что дает оформление земли?

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По словам юристов, закон защищает владельцев от строительства на его территории. Кроме того, заметно повышается привлекательность такого гаража. 

Как сообщалось ранее, интерес россиян к приобретению оформленных объектов по итогам прошлого года увеличился на 12%. Эксперты связывали эту тенденцию в том числе с новостями о гаражной амнистии.

Какие документы нужны?

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Законопроект разделяет собственников на два вида: тех, кто получил гараж от государства или организации  (в том числе от той, в которой работал), и владельцев гаражей в составе кооперативов. И тем и другим необходимо написать заявление о предоставлении земельного участка и указать в нем, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса. По этому заявлению оформляется как сам объект, который стоит на земле, так и участок. Регистрацией будут заниматься органы местного самоуправления.

Для первых также предусмотрен следующий пакет документов:

  • документ, который удостоверяет, что собственнику выделили земельный участок; 

  • схема расположения земельного участка — нужна только в случае, если земельный участок не образован. Чтобы это проверить, можно посмотреть выписку из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) или в публичной кадастровой карте;

  • технический план гаража. 

Собственники гаражей в составе кооперативов должны подготовить:

  • документ, который подтверждает передачу земли ГСК, где расположен гараж;

  • решение общего собрания ГСК о том, что гражданину выделили гараж в его составе, или документ, который бы подтвердил, что он оплатил пай;

  • схему расположения земельного участка (если он не образован — прим. ТАСС);

  • технический план гаража;

  • выписку из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) о том, что гараж является частью ГСК. Если у собственника ее нет, то Росреестр самостоятельно запрашивает этот документ.

Если ГСК был ликвидирован, об этом нужно указать в заявлении и приложить документы о ликвидации.

Если у собственника нет вышеперечисленных документов, подтверждающих право собственности, он может предоставить:

  • договор об оплате коммунальных услуг за гараж;

  • договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенный до декабря 2004 года;

  • документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг.

Если по заявлению приняли положительное решение, объект должны поставить на кадастровый учет не позднее чем через 20 рабочих дней с момента, как владелец гаража направит технический план объекта в Росреестр. 

 

Какие налоги нужно будет платить?

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Как рассказали опрошенные юристы, собственники оформленных гаражей должны будут платить земельный налог и налог на имущество физических лиц. Чтобы узнать точную сумму, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте ФНС России. Там нужно ввести налоговый период, выбрать субъект РФ (в субъектах Федерации ставки налогов могут отличаться, их устанавливают на региональном уровне — прим. ТАСС), где проживает собственник, и указать кадастровый номер объекта.

Рассчитать сумму налога на имущество можно будет, когда гараж внесут в реестр и определят его кадастровую стоимость, говорит старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Налог на имущество будет рассчитываться именно с нее.

 

Что делать наследникам неоформленных гаражей?

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Если у человека, ранее владевшего гаражом, остались наследники, то они могут оформить гараж на свое имя. Помимо общего списка документов им нужно предоставить свидетельство о праве на наследство и подтвердить свою личность. 

 

Предусматривает ли законопроект привилегии для отдельных категорий граждан?

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Инвалиды имеют внеочередное право на получение участков для строительства гаражей вблизи места жительства или для обустройства стоянки около дома без предоставления участка.

Граждане, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, также смогут без очереди получить земельные участки для строительства гаражей для собственных нужд.

 

Дарья Гетманова

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