В Петербурге в ночь на 10 марта ожидается 22-градусный мороз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Морозы до 22 градусов придут в Санкт-Петербург в ночь на 10 марта. Об ожидаемом ухудшении погоды предупредили в Главном управлении МЧС по городу.

"Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" ночью 10 марта в Санкт-Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до минус 20-22 градусов. На дорогах местами гололедица", - сообщается на сайте управления.

Днем в среду столбики термометров будут держаться на отметке 8-10 градусов ниже нуля. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на четверг в городе вновь похолодает - до минус 16-18 градусов. Днем в четверг воздух прогреется до минус четырех-шести градусов.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщал, что весенняя погода с устойчивой положительной температурой воздуха в дневные часы ожидается в городе во второй половине марта.