Интервью принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании посмотрели не менее 11 млн человек

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри, которое вслед за США было показано в понедельник вечером на британском телеканале iTV , в Соединенном Королевстве посмотрели более 11 млн человек. Об этом сообщил во вторник глава внутренних новостей телеканала Мэтт Уильямс.

"Более 11 млн человек посмотрели интервью Опры с Меган и Гарри на iTV прошлым вечером. На пике его смотрели более 12 млн человек", - приводит слова Уильямса агентство PA.

Для сравнения: в мае 2018 года, когда пара сочеталась браком в Виндзорском замке, прямую трансляцию церемонии посмотрели 18 млн британцев.

В Соединенных Штатах, где интервью вышло днем ранее на телеканале CBS, его смотрели единовременно в среднем не менее 17,1 млн человек.

Интервью принца Гарри и Меган Маркл привлекло большой интерес общественности. В беседе с Уинфри герцогиня Сассекская рассказала, что была шокирована "разговорами о том, насколько темной может быть кожа" ее сына Арчи, когда он родится. Кроме того, она подчеркнула, что во время беременности буквально была готова дойти до самоубийства из-за давления, оказываемого некоторыми представителями королевской семьи, а также СМИ и соцсетями. По воспоминаниям герцогини, она "просто не хотела больше жить", и это "была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль". Маркл также назвала себя жертвой "настоящей клеветнической кампании".

Эти откровения вызвали мощнейший резонанс в Великобритании, однако Букингемский дворец пока никак не прокомментировал их. Тем временем опросы общественного мнения показывают, что почти половина британцев (47%) считает, что принц Гарри и Меган Маркл повели себя неподобающе, дав скандальное интервью. Противоположного мнения придерживается лишь 21% опрошенных.