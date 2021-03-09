Песков назвал добровольной вакцинацию от COVID-19 для сотрудников Кремля

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Сотрудники администрации президента России понимают необходимость вакцинации от коронавируса, но это добровольный процесс, нет никакой "обязаловки". Об этом заявил во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, конечно, они понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, в ежедневных делах. Но вместе с тем это абсолютно добровольный процесс, здесь никакой обязаловки нет и быть не может", - сказал представитель Кремля.

Комментируя информацию о заболевшем помощнике президента Максиме Орешкине, Песков подтвердил, что тот "действительно болеет коронавирусом". При этом пресс-секретарь затруднился ответить, делал ли Орешкин прививку от ковида.

6 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заразился коронавирусом, и пожелал ему скорейшего выздоровления. На совещании в Кемерове по вопросу социально-экономического развития Кузбасса Мишустин, выражая благодарность высокопоставленным чиновникам за их работу по подготовке соответствующей программы, отметил, что Орешкин "очень много работал, чтобы эта программа случилась". Премьер обратил внимание на то, что Орешкин, который в эти дни лечится от коронавируса, участвовал в совещании в удаленном режиме.