Песков заявил, что Россия поможет в лечении Асада от COVID-19, если такая просьба поступит

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин оперативно рассмотрит обращение о помощи в лечении от коронавирусной инфекции президента Сирии Башара Асада и его супруги, если такая просьба поступит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что ему неизвестно, поступало ли такое обращение.

"Российские специалисты имеют огромный опыт, наработали огромный опыт лечения ковида, и я не сомневаюсь, что если будут такие обращения, то президент Путин, конечно же, весьма оперативно их рассмотрит", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник. "Но пока мне неизвестно, чтобы кто-то обращался", - уточнил Песков.

"Конечно же, будем надеяться на то, что президент Асад и его супруга перенесут эту болезнь в легкой форме и приобретут необходимый иммунитет", - отметил представитель Кремля.

Ранее Башар Асад с супругой Асмой объявили, что после положительного анализа на коронавирус находятся на домашнем карантине. Как сообщила канцелярия главы сирийского государства, их состояние стабильное, они будут выполнять свои обязанности в обычном режиме во время домашнего карантина, который продлится две-три недели.