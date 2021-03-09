В СПЧ отмечают необходимость создания в России аналогов западных интернет-сервисов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов считает необходимым создание российских аналогов популярных зарубежных интернет-платформ, в частности YouTube, которые могут предоставить не только технологические возможности, но и бизнес-модели для заработка россиян.

"Если мы хотим каким-то образом влиять на ситуацию, то нам надо создавать свои аналоги этих [зарубежных] сервисов здесь в стране, более того, не только технологические замены, но и переносить туда бизнес-модели", - сказал Ашманов в ходе круглого стола, посвященного мерам воздействия на иностранные онлайн-платформы при несоблюдении российских законов.

"Привожу условный пример. YouTube продолжает, допустим, политическую и прочую нехорошую деятельность, но заблокировать мы его не можем, потому что у нас нет инструментов, которые могут повлиять на его желание исполнять наши законы. Если бы мы вдруг захотели бы его закрыть, как китайцы, то мы не можем этого сделать, потому что у нас нет аналога. Причем аналога нет не только технологического, но и аналога нет в формате бизнес-модели для тех наших людей, которые на YouTube уже зарабатывают приличные деньги. А их десятки тысяч, я думаю, а может и сотни тысяч", - добавил он.

Кроме того, член СПЧ считает, что следует создать инструменты, которые позволяют ограничить деятельность зарубежных интернет-платформ в России. "Надо понимать, что эта борьба будет все равно политическая и инструменты в виде этих обучающих блокировок, показывающих, что мы не дрогнем и замедлим трафик или блокируем сервис на нашей территории, все равно надо вырабатывать. Без этого обойтись не удастся", - заявил он.

Также Ашманов подчеркнул, что рассчитывать на международный опыт и сотрудничество "абсолютно бессмысленно". "Я напомню, что попытки создать законодательство международное в области информационной безопасности, попытки передать под международное управление доменные имена, маршрутизацию и так далее, до сих пор всегда кончались неудачей, потому что они блокировались американцами", - отметил он.

Глава холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров в декабре отмечал, что компания в 2021-2022 годах представит две площадки для пользовательского контента (UGC), которые станут аналогами платформы YouTube. Он также сообщил, что данные платформы будут отличаться: пользователи смогут размещать видео в длинном и коротком форматах.

Нарушения зарубежных платформ

Инициативная группа членов Общественной палаты РФ и СПЧ 25 февраля представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство в части распространения деструктивного контента. Исследование проведено в связи с вступившим в силу 1 февраля законом о саморегулировании социальных сетей, согласно которому они должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Первое место в антирейтинге занял Twitter, вторую позицию - Facebook, а третьим стал Instagram. Далее расположились YouTube, TikTok, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Роскомнадзор 1 марта сообщил, что Twitter с 2017 года не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией. В ведомстве отметили, что составят в отношении соцсети протоколы об административном правонарушении из-за неудаления запрещенной информации. Кроме того, Роскомнадзор 5 марта сообщил о поступлении в суд административных протоколов в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube за призывы к подросткам участвовать в несанкционированных акциях.