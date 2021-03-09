Бывший вице-президент ВФЛА Безуглов подал в суд Москвы иск о восстановлении в должности

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 24 марта рассмотрит иск бывшего вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Эдуарда Безуглова о требовании восстановить его в должности, сообщили во вторник ТАСС в суде.

"По итогам проведенной беседы в районном суде на 24 марта назначено рассмотрение по существу искового заявления Безуглова о признании решений президиума общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация легкой атлетики" от 30 июня 2020 года недействительными с требованием выплатить компенсацию морального вреда", - сказал собеседник агентства.

По мнению истца, президиум ВФЛА при принятии спорных решений "вышел за пределы своих компетенций". Безуглов просит суд восстановить его в должности, признать решение ВФЛА о назначении Константина Синякова недействительным, а также взыскать с организации компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Безуглов занял должность вице-президента ВФЛА в марте 2020 года. В декабре прошлого года Мещанский суд Москвы отклонил его иск о защите чести и достоинства к ВФЛА и ее бывшему главе Евгению Юрченко.