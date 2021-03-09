Песков переадресовал в правительство вопрос о том, будет ли РФ вводить паспорта вакцинации

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ вопрос о том, планируется ли пересмотреть отношение к необходимости введения паспортов вакцинации.

"Мне неизвестно об этом. Лучше адресовать эти вопросы в штаб", - сказал он.

При этом Песков напомнил, что в отношении идеи введения сертификатов вакцинации, которая обсуждается в Европе и КНР, в России пока возобладал "весьма скептический подход". "Этот вопрос рассматривался, и вы знаете, что правительственный штаб не поддержал эту идею. Вместе с тем мы, действительно, видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами", - добавил он.

По словам Пескова, "пока окончательного понимания у всех нет, как они [эти документы] будут унифицироваться, насколько они будут взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми". "Это, конечно, повод для активизации "ковидной" дипломатии. Конечно, наш МИД и другие ведомства наверняка будут в контакте с нашими визави с тем, чтобы эти вопросы обсуждать активно", - заключил представитель Кремля.

Ранее китайские власти предложили другим странам активизировать международные поездки путем формирования новой системы, которая предусматривает сертификацию с предоставлением информации о вакцинации и тестах на коронавирус нового типа.