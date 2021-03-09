В Липецкой области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

ТАСС, 9 марта. Глава Липецкой области Игорь Артамонов до 24 марта продлил режим самоизоляции людям старше 65 лет, сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы администрации региона Михаил Шаршаков.

Ранее глава Липецкой области продлевал до 10 февраля режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Режим подразумевает, что выход на улицу разрешен для похода в ближайший магазин, аптеку, а также для выноса мусора или выгула собак в радиусе не далее 100 м от дома.

В Липецкой области с начала пандемии выявлено 25 591 случай заражения коронавирусом, из них 22 161 человек выздоровел, 457 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим, который надо соблюдать в общественном транспорте, магазинах и других местах массового скопления людей.