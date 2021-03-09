Эксперт: подъем заболеваемости COVID-19 весной не превысит 15-20 тыс. человек в сутки

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Статистика по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России обнадеживает, однако расслабляться не стоит, так как весной может быть очередной скачок, в том числе из-за прихода новых подвидов коронавируса из Европы. Но весенний подъем не будет взрывным и может составить до 15-20 тыс. случаев в сутки, считает главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

"Мы сейчас видим снижение заболеваемости. Оно логичное, потому что те морозы, которые были зимой, не способствовали передачи инфекции. Боюсь, что с приходом весны, с оттепелью, с увеличением влажности воздуха, мы, к сожалению, можем увидеть подъем заболеваемости в середине весны, - рассказал ТАСС во вторник Тимаков. - Я надеюсь, что подъем будет таким, который не будет тяжелым для системы здравоохранения, не взрывным, около 15-20 тыс. заболевших".

Эксперт также пояснил, что рост заболеваемости будет связан не только с погодными условиями, но и с приходом новых подтипов коронавируса из Европы, к которым россияне, в том числе ранее переболевшие "классическим" вариантом, тоже подвержены. "Вирус все равно придет, как бы мы ни старались, потому что мы не изолированы полностью от окружающего мира, это невозможно сделать. Им [новым штаммам] нужно для развития своего процесса месяца два-три, чтобы вызвать эпидемический подъем заболеваемости", - добавил Тимаков.

"К счастью, к подъему заболеваемости готова и система здравоохранения, и новые протоколы лечения, и наращивающийся объем вакцинации. Осталось, чтобы к этому были готовы и люди, которые должны понимать, что коронавирус еще никуда не делся, и чтобы они не расслаблялись. Потому что вижу, что вокруг все расслабились, массочный режим не соблюдается. Плюс вакцинация еще не вошла в ту волну, когда можно эпидпроцесс контролировать, - отметил он. - Расслабляться до конца весны не стоит однозначно".

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 445. Выявление менее 10 тыс. заразившихся в РФ отмечается впервые с 3 октября. Всего стране зарегистрировано 4 342 474 случая заражения, выздоровели 3 932 177 человек, умерли 89 809. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.