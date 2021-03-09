Фальков сообщил, что символ Года науки отражает связь истории и современности

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Символ Года науки и технологий, которым в России объявлен 2021 год, - стилизованный вариант армиллярной сферы, имеющий отсылки как к зарождению науки в стране, так и к ее современным достижениям. Об этом во вторник сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Отдельно хотел бы сказать, Владимир Владимирович, что, когда выбирали символ Года науки, то тоже посмотрели на историю нашей страны и, конечно, связали это с современностью. Поскольку логотип - это стилизованный вариант армиллярной сферы, он неслучайно выбран в силу нескольких причин", - сказал Фальков.

Он пояснил, что первое и самое главное - такая сфера венчает главную башню Кунсткамеры, которая считается колыбелью российской науки, а сегодня - Музей антропологии и этнографии.

"С другой стороны, если посмотреть, то это своего рода модель атома. В ХХ веке, мы знаем, атомный проект во многом предопределил не только мироустройство, но и развитие нашей страны. И в-третьих, если с точки зрения междисциплинарности сегодня посмотреть, то это тоже такой отсыл к современности", - пояснил министр.

Он добавил, что план Года науки был подготовлен через призму национальных целей. Особенностью года будет то, что у каждого месяца - своя тематика. "Ясно, что апрель мы назвали "Освоение космоса". Если посмотреть дальше, то май будет "Новые вызовы и угрозы. Безопасность", [июль -] "Связанность территорий и [освоение] пространства", август - "Экология и климат", сентябрь - "Генетика и качество жизни" и так далее, и в декабре мы хотим закончить - это "Человек и общество", - пояснил Фальков.

Глава Минобрнауки России также поблагодарил президента РФ за то, что 2021 год объявлен Годом науки и технологий. И добавил, что, согласно недавнему опросу ВЦИОМ, практически абсолютное большинство участников опроса признали принципиально важным, чтобы в стране развивались наука и технологии.