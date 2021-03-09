Эксперт: в расчет стажа для досрочного выхода на пенсию могут включить до семи месяцев

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Приблизительно шесть-семь месяцев, потраченные на переобучение и повышение квалификации, могут быть включены в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию ряда категорий работников в РФ. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что подписано постановление, согласно которому периоды обучения для повышения квалификации учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и ряда других категорий работников будут включаться в расчет трудового стажа для досрочного выхода на пенсию.

"Напомню, что на сегодняшний день у нас есть ряд профессий, где периоды переобучения или повышения квалификации являются обязательными условиями допуска к профессии. Ну, например, возьмем врачей - раз в пять лет врачи обязаны пройти повышение квалификации, и это может занимать как минимум месяц - два. Понятно, что в этот период они не выполняют свои трудовые обязанности. Мы можем провести расчет, если возьмем за средний период повышения квалификации месяц, соответственно, умножим на количество, минимальный стаж, скажем, 30-35 лет, то это будет где-то полгода - семь месяцев", - сказал Сафонов.

Он отметил, что та же самая ситуация касается учителей, однако есть еще работники, которые обязаны проходить повышение квалификации в связи с требованиями охраны труда.

"А это все сотрудники, которые работают на промышленных предприятиях. Таким образом, а у нас как раз Севера - это добыча полезных ископаемых, соответственно, это все сотрудники, которые повышают квалификацию и по охране труда, и в силу того, что надо сохранять свои профессиональные навыки. Естественно, где-то приблизительно полгода - семь месяцев будет укладываться стаж, который им будет зачитываться в пенсионный", - добавил эксперт.