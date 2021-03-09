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В Махачкале усилят дезинфекцию в образовательных организациях после массового отравления

Ранее с признаками отправления в больницы города доставили около 50 человек

МАХАЧКАЛА, 9 марта. /ТАСС/. Власти Махачкалы после массового отравления жителей города усилят меры по дезинфекции в образовательных организациях. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе городской администрации.

"После госпитализации детей с признаками кишечного отравления в образовательных организациях города будут усилены меры по дезинфекции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, единого пищевого фактора передачи инфекции нет.

Ранее сообщалось о госпитализации почти 50 жителей Махачкалы, в том числе 27 детей.

После массового отравления возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"). В настоящее время по делу проводится комплекс следственных действий.

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