В Думу внесли законопроект о расширении списка задач оперативно-разыскной деятельности

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Бондаревым внесла в Госдуму законопроект, который относит к задачам оперативно-разыскной деятельности (ОРД) розыск имущества, на которое налагается взыскание с целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Поправки дополняют законодательство положением, что результаты оперативно-разыскной деятельности могут быть использованы "для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-разыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий", говорится в пояснительной записке. Сенаторы отмечают, что следователь, установивший причинение имущественного вреда, обязан принять меры по установлению имущества подозреваемого (обвиняемого). Как правило, по уголовным делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб потерпевшим и государству, возникают трудности, так как подозреваемые (обвиняемые) пытаются скрыть имущество, на которое может быть наложен арест.

Авторы напоминают, что в соответствии со статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса РФ "для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества" на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, может быть наложен арест.

При этом в соответствии с действующей редакцией закона, регулирующего оперативно-разыскную деятельность, к задачам ОРД относится исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации. "Тем самым, органы, осуществляющие оперативно-разыскную деятельность, не уполномочены разыскивать иное имущество, на которое налагается взыскание с целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением", - поясняют авторы законопроекта.

В новость внесена правка (15:01 мск) - передается с уточнением имени Бондарева в первом абзаце.