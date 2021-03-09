Росмолодежь открыла прием заявок на конкурс молодежных проектов

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Росмолодежь начала принимать заявки для участия в конкурсе молодежных грантов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Стартовал прием заявок от физических лиц и образовательных организаций высшего образования на всероссийский конкурс молодежных проектов. Прием заявок для образовательных организаций завершится 7 апреля в 14:00 мск, для физических лиц - в 15:00 мск", - говорится в документе.

В пресс-службе уточнили, что в конкурсе могут принимать участие "граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, максимальный размер гранта - 2,5 млн рублей". По данным ведомства, конкурс будет проходить, в частности, в таких номинациях как "Добровольчество", "Развитие социальных лифтов", "Спорт, ЗОЖ, туризм" и "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие".

В конкурсе среди вузов максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей. Среди номинаций, в частности, значится "Добровольчество", "Молодежные медиа", "Развитие студенческих клубов" и "Студенческое самоуправление".