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Пандемия COVID-19

Президент Италии получил первую дозу вакцины от коронавируса

По данным агентства ANSA, Серджо Маттарелла привился препаратом Moderna

РИМ, 9 марта. /ТАСС/. Первая из двух инъекций вакциной от коронавируса была сделана 79-летнему президенту Италии Серджо Маттарелле. Об этом иностранным журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Джованни Грассо.

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"Президент сделал инъекцию", - указал пресс-секретарь.

При этом не уточняется, какой препарат использовался. По данным агентства ANSA, президент получил дозу американского препарата Moderna.

Маттарелле в июле исполнится 80 лет, и, как отметили в президентском Квиринальском дворце, президент сделал прививку в соответствии с национальным графиком вакцинации для своей возрастной категории. Прививка была сделана в Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме, уточняет пресс-служба.

Теги
ИталияМаттарелла, СерджоПандемия COVID-19
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