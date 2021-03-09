Власти рассчитывают вакцинировать от COVID-19 почти половину жителей Казани

КАЗАНЬ, 9 марта. /ТАСС/. Власти Казани рассчитывают, что вакцинацию от коронавируса пройдут более 550 тыс. жителей города, где, по данным статистики, проживают около 1,26 млн человек. Об этом во вторник сообщил замминистра здравоохранения Татарстана - начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

"Нам с вами предстоит провакцинировать более 550 тыс. жителей нашего города для формирования стойкого популяционного иммунитета к COVID-19. Для этого мы должны быть максимально доступны для жителей города и вести серьезную разъяснительную работу со всеми слоями населения, особенно с представителями старшего поколения для того, чтобы уберечь жителей нашего города от заболевания новой коронавирусной инфекцией", - сказал он на итоговой коллегии управления здравоохранения Казани.

Как сообщала ранее пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана, в республике вакцинацию от коронавируса нового типа прошли 93 594 человека. Из них вторую дозу получили 38 582 человека. В Татарстане зарегистрировали 51 новый случай коронавируса нового типа, на 9 марта в регионе зарегистрированы 18 435 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 15 029 пациентов.