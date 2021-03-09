Путин обсудит с кабмином развитие Дальнего Востока и Арктики

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 10 марта, по видеосвязи очередное совещание с кабинетом министров и обсудит с ним социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"10 марта Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Как указали в Кремле, также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.