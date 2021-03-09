{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин обсудит с кабмином развитие Дальнего Востока и Арктики

Совещание состоится 10 марта по видеосвязи

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду, 10 марта, по видеосвязи очередное совещание с кабинетом министров и обсудит с ним социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"10 марта Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видео-конференц-связи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной темой встречи станет обсуждение социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Как указали в Кремле, также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДальний Восток
Пандемия COVID-19
Жители Евросоюза могут получить паспорта вакцинации в мае
Документ будет содержать сведения о сроках, когда их владельцы сделали прививки, типах вакцин, которыми они были сделаны, а также о тестах на коронавирус
Читать полностью