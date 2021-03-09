В КС уточнили, когда можно вести миссионерскую деятельность в общественных местах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 марта. /ТАСС/. Религиозные объединения могут вести миссионерскую деятельность при соблюдении общественного порядка на различных площадках, в том числе общественных местах, а не только в культовых сооружениях и на принадлежащих им участках, которые указаны в федеральном законе "О свободе совести и религиозных объединениях". Об этом говорится в определении Конституционного суда (КС) России по жалобе организатора шествия кришнаитов в центре Новосибирска.

"Пункт 2 статьи 24.1 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях", действующий в системе с другими положениями данного Федерального закона, с учетом приведенных правовых позиций Конституционного суда РФ и разъяснений Президиума Верховного суда РФ не может рассматриваться как исключающий возможность осуществления миссионерской деятельности в иных местах при условии соблюдения требований законодательства о свободе совести и о религиозных объединениях", - говорится в документе.

История вопроса

Согласно материалам КС, в суд обратился руководитель религиозной группы "Новосибирское общество преданных Кришны" Дмитрий Князев. В 2019 году он согласовал с властями города проведение шествия последователей культа кришнаитов на площади Карла Маркса, в ходе которого участники "коллективно повторяли имя бога в сопровождении музыкальных инструментов, раздавали ритуальную пищу, а также распространяли литературу религиозного содержания".

После этого управление ФСБ по Новосибирской области обратилось в региональную прокуратуру, которая, проведя проверку, возбудила в отношении Князева дело об административном правонарушении по статье 5.26 КоАП РФ ("Осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях"). Судья 1-го судебного участка Ленинского района Новосибирска оштрафовала Князева на 10 тыс. рублей. Вышестоящие суды, в том числе Верховный суд РФ, согласились с решением о штрафе. Суды сочли, что Князев проводил миссионерскую деятельность в местах, не предназначенных для этого - на остановке общественного транспорта.

Князев после этого обратился в КС, потребовав признать противоречащей конституции норму ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", где указано, что миссионерская деятельность может беспрепятственно вестись в культовых помещениях и на участках, где они расположены, в местах паломничества, на кладбищах. КС указал, что заниматься миссионерством можно и в других местах, не указанных в законе. При этом религиозные общины в таком случае должны поддерживать общественный порядок и безопасность, "в особенности в тех случаях, когда миссионерская деятельность сопровождается или сочетается с публичным проведением религиозных обрядов и церемоний".

"При проведении публичных религиозных мероприятий, в том числе включающих в себя элементы миссионерской деятельности, вне мест, предусмотренных [законом] <…>, организаторам таких мероприятий надлежит соблюсти и требования, предъявляемые к порядку проведения публичных мероприятий, в частности, к местам их проведения, установленные как федеральным законодательством, так и законами субъектов РФ", - отмечается в определении. Разъяснив нормы законодательства, КС отказал в принятии к рассмотрению жалобы Князева, указав, что исследование фактических обстоятельств конкретного дела не входит в сферу полномочий суда.