В Польше служебных собак натренируют выявлять коронавирус по запаху

ВАРШАВА, 9 марта. /ТАСС/. Четыре служебные собаки станут первыми псами в Польше, которые помогут выявлять зараженных коронавирусом. Об этом сообщила во вторник радиостанция Z-Radio.

В обучении принимают участие кинологи и опекуны служебных собак Государственной налоговой службы. Во время запланированного в течение восьми недель обучения собак Негриту, Сони, Брюса и Хантера обучат распознавать запах COVID-19, полученный от зараженных вирусом.

В Польше нарастает третья волна эпидемии коронавируса. По итогам последних суток Минздрав страны сообщил о 9 270 выздоровевших, 282 летальных исходах и 9 954 новых случая заражения. Всего начиная с 4 марта 2020 года, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, им заразились 1 811 036 человек, умерли 45 599.

Пациентов с коронавирусом в польских больницах сейчас около 18,1 тыс., 1 837 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 245 тыс. человек находятся на карантине. На данный момент в стране имеются в общей сложности 27,1 тыс. коек для ковидных больных и 2,6 тыс. аппаратов ИВЛ.

Вакцинация от коронавируса началась в Польше 27 декабря 2020 года. За последние месяцы в страну поступило более 5,1 млн доз вакцины американских производителей Pfizer и Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Более 4 млн доз уже использованы. Первую дозу препарата получили более 2,5 млн жителей Польши, 1,4 млн человек уже привились дважды.