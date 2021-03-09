Проект о поиске людей по геолокации направили в кабмин и ГПУ президента

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Законопроект о поиске пропавших граждан по данным геолокации мобильных телефонов направлен на заключение в кабмин и государственно-правовое управление (ГПУ) Администрации президента РФ. Об этом ТАСС сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

"Законопроект, который упростит спасателям поиск пропавших людей по геолокации мобильных телефонов, направлен на заключение в правительство и государственно-правовое управление Администрации президента РФ", - отметил Неверов.

По его словам, депутаты также проводят дополнительные консультации с профильными ведомствами "по дальнейшему правоприменению предлагаемых норм". "В эту сессию, как я уже говорил ранее, законопроект будет рассмотрен", - подчеркнул Неверов.

4 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" пообещал в ближайшее время обсудить инициативу с представителями фракций Госдумы.

Законопроект, авторами которого выступила группа депутатов Госдумы и сенаторов во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, был внесен на рассмотрение нижней палаты в сентябре 2018 года. Спустя год документ был принят в первом чтении. Он был подготовлен во исполнение поручения главы государства от 23 августа 2017 года.

В июле 2019 года Госдума приняла закон, позволяющий правоохранителям получать данные о геолокации пропавших несовершеннолетних при получении письменного согласия одного из их родителей.