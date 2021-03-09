{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новгородской области ожидаются морозы до 30 градусов

Днем в среду, 10 марта, температура воздуха будет держаться около 8 градусов ниже нуля

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 марта. /ТАСС/. Понижение температуры до минус 30 градусов ожидается в ночь на среду в Новгородской области. Об этом сообщили во вторник в Главном управлении МЧС по региону.

"По информации, полученной от Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 10 марта 2021 года местами по Новгородской области ожидается понижение температуры воздуха до -25...-30 градусов", - говорится в сообщении.

Днем в среду, 10 марта, температура воздуха будет держаться в районе 8-10 градусов ниже нуля. По данным Новгородского гидрометцентра, ожидается небольшая облачность, восточный ветер 5-10 м/с. В ночь на четверг столбик термометра вновь опустится до -28 градусов. В четверг, 11 марта, температура воздуха останется в пределах от -7 до -12 градусов.

В минувшие выходные в ночь на 7 марта в Великом Новгороде и области порывы ветра достигали 18 м/с, в регион пришли метели и снегопады.

Теги
РоссияНовгородская область
Пандемия COVID-19
Жители Евросоюза могут получить паспорта вакцинации в мае
Документ будет содержать сведения о сроках, когда их владельцы сделали прививки, типах вакцин, которыми они были сделаны, а также о тестах на коронавирус
Читать полностью