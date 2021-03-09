Тамбовские власти продлили режим самоизоляции для пенсионеров и беременных до 25 марта

ТАМБОВ, 9 марта. /ТАСС/. Режим самоизоляции для пожилых людей и беременных женщин продлен в Тамбовской области до 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"В постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции в регионе внесены изменения, согласно которым режим самоизоляции для пожилых людей, беременных и тех, кто страдает определенными заболеваниями, продлевается с 11 до 25 марта", - сообщили в пресс-службе.

В настоящий момент в Тамбовской области зарегистрировано более 27,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 103 человека. Выздоровели 25,1 тыс. пациентов, умерли 363. Привито первым компонентом вакцины свыше 44 тыс. человек, полный курс вакцинации прошли более 21,9 тыс.