Синоптики прогнозируют потепление в регионах Поволжья к концу рабочей недели

ТАСС, 9 марта. Холодная погода продержится в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) до конца короткой рабочей недели, местами по ночам ожидается до минус 30 градусов. В выходные циклон принесет потепление до минус 3-8 градусов днем, рассказал во вторник ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В среду и четверг в северных и центральных районах ПФО будет преобладать спокойная малооблачная погода. Самым холодным днем станет 10 марта: температура воздуха ожидается в пределах минус 13-18 градусов, а в ночь на 11 марта температура опустится до минус 24-29 градусов, местами - ниже 30 градусов. Погода начнет меняться 12 марта, когда скажется приближение циклона с запада. В субботу и воскресенье будет облачно, местами ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер, по ночам в среднем будет в пределах минус 12-17 градусов, днем потеплеет до минус 3-8 градусов", - сказал Леус.

На юге округа - в Оренбургской области, на востоке Саратовской области и на юге Башкирии - в среду будет преимущественно облачно, местами ожидаются снегопады, термометры покажут днем минус 4-9 градусов. В четверг и пятницу похолодает до минус 14-19 градусов. В выходные антициклон продолжит действовать над южной частью ПФО, но морозы начнут ослабевать, днем ожидается минус 1-6 градусов.

Весенней погоды в ПФО, по словам Леуса, стоит ожидать не ранее третьей декады марта. "В метеорологии приходом весны называется устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений. Если мы возьмем административный центр Приволжского федерального округа - Нижний Новгород, что-то более похожее на весну там следует ожидать в третьей декаде марта. Конечно, сразу все не растает и не полезут зеленые листья, но станет теплее", - отметил Леус.

Снежный плен

Пока о весне напоминает только дата на календаре: Ульяновскую область в понедельник вновь накрыл снегопад, утро вторника многие жители частного сектора провели за расчисткой сугробов, а автовладельцам пришлось откапывать свои машины, оставленные на парковках в выходные дни. В Удмуртии, где в ближайшие дни ожидается резкое похолодание до минус 20-25 градусов ночью, накануне был сильный ветер с порывами до 15-17 м/с, метелью замело дороги.

В праздничные выходные жители Оренбургской области в очередной раз испытали на себе "температурные качели": многократные переходы через нулевую отметку термометра сопровождал сильный ветер, метель, что стало причиной снежных заносов на дорогах. Многие не смогли выехать за город, а также провести выходные за пределами региона из-за ограничения движения по трассам. Часть дорог будут перекрыты до утра среды.

В Самарской области, где по прогнозу Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на неделе ожидают похолодание до минус 28 градусов, растаявший на прошлой неделе снег превратился в кашу, а образовавшиеся ранее лужи заледенели. Власти Самары продолжают активную борьбу со снегом, спецтехника работает в круглосуточном режиме. В Башкирии также готовятся к снегопадам и метелям, водителей предупреждают о возможных снежных заносах на дорогах, накате и гололедице.

По-прежнему холодно и снежно и в Пермском крае. В ближайшие дни здесь ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов, ночью температура понизится до минус 22 градусов, а на севере края - до минус 27.