Spotify запускает в России программу помощи начинающим музыкантам

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Аудиостриминговый сервис Spotify объявил о запуске в России международной программы Radar, которая поможет начинающим исполнителям продвигать свое творчество и выходить на новые аудитории слушателей. Об этом говорится в сообщении компании.

В Spotify рассказали, что программа Radar использует технический функционал сервиса для углубления отношений музыкантов с фанатами и продвижения их карьеры в долгосрочной перспективе. В рамках программы исполнители получат поддержку музыкальной команды Spotify: их треки попадут в специальный плейлист Radar Russia. Его можно будет найти в специальном хабе, посвященном творчеству всех артистов - участников программы как в России, так и в других странах мира.

Новые релизы исполнителей будут размещать в одноименном разделе внутри хаба. Это позволит российским музыкантам стать частью глобальной экосистемы Spotify, а их творчеству - доступнее слушателям в других странах. Также им будет оказана поддержка по маркетингу: артисты станут лицами креативных рекламных кампаний Spotify.

Программа Radar действует в более чем 50 других странах по всему миру.