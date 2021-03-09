Австрийский регулятор прокомментировал слова представителя EMA о вакцине "Спутник V"

ВЕНА, 9 марта. /ТАСС/. Высказывание руководителя подразделения по надзору за рынком медикаментов Австрийского агентства здравоохранения и безопасности питания и председателя управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Кристы Виртумер-Хохе в отношении российской вакцины "Спутник V" не ставило под сомнение ее безопасность и эффективность. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в Австрийском агентстве здравоохранения и безопасности питания.

"Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой "русская рулетка" в телепрограмме "В центре" касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным. Мы хотим отметить, что это высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины "Спутник V". В настоящее время она изучается Европейским агентством лекарственных средств в рамках текущего процесса допуска", - отметили в австрийском регуляторе в ответ на просьбу прокомментировать требование создателей препарата "Спутник V" извинений от представительницы EMA за сравнение процесса национальной регистрации с "русской рулеткой".

"Госпожа Виртумер-Хохе сожалеет о том, что ее высказывание было понято противоречиво", - добавили в регуляторе.

Слова представителя EMA о вакцине "Спутник V" касались необходимости проверки данных о препарате, сообщили в австрийском регуляторе.