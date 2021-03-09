Эксперт: необходимая иммунная прослойка к COVID-19 в Москве будет достигнута к маю - июню

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Необходимый процент жителей Москвы, имеющих антитела к новой коронавирусной инфекции, может быть достигнут уже к маю - июню текущего года, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Достижение показателей в 60-70% лиц с антителами к маю - июню в Москве реально, она (иммунная прослойка - прим. ТАСС) и сейчас уже близка к этим цифрам, я думаю", - поделился с ТАСС эксперт.

По его словам, говорить о всей стране нельзя, так как развитие эпидемического процесса в каждом регионе разное. Жемчугов пояснил, что для того, чтобы вычислить процент лиц с иммунитетом в каждом субъекте, нужно взять число инфицированных, выявленных за все время пандемии, эту цифру умножить на 10, так как есть контактные, не зафиксированные в официальной статистике, и прибавить вакцинированных. Получившуюся сумму нужно разделить на число жителей региона, отметил эксперт.

Ранее во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией сообщили, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 066, это минимальный показатель с 24 сентября. "Великолепный прирост, эпидемия заканчивается. Я еще в марте прошлого года сказал, что она закончится в мае этого года и мой прогноз оправдывается", - прокомментировал иммунолог.

"Почти все переболели, в частности, в Москве. В стране очень хорошие показатели, конечно, нужно смотреть по регионам, где еще осталось количество не встретившихся с вирусом, там возможен и прирост. А там, где уже за 60% населения имеют антитела, то там статистика будет идти на уменьшение, - отметил Жемчугов. - Большой рост числа инфицированных - он чем опасен? Тем, что не хватит чего-то, а у нас всего хватает: врачей, больниц, мест, аппаратуры, лекарств. Поэтому прогноз самый благоприятный".