Региональные телеканалы в России начали получать халяль-сертификаты

УФА, 9 марта. /ТАСС/. Телеканалы HOME 4K и "Живая природа" группы компаний "Уфанет" из Башкирии первым в России получили халяль-сертификаты, подтверждающие соответствие их контента канонам ислама. Это позволит телекомпаниям вести вещание в мусульманских странах, сообщила генеральный директор ООО "Ирида" (входит в ГК "Уфанет") Ирина Шленкина, выступая на итоговой коллегии Госкомитета республики по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.

"Наши телеканалы HOME 4K и "Живая природа" получили сертификацию "халяль". Это действительно событие, по России нет таких СМИ, которые имею такие сертификаты. Это позволит нам расширить географию данных телеканалов и упростить взаимодействие с мусульманскими странами", - сообщила Шленкина.

Cертификат был выдан телеканалу Центром развития индустрии халяль при Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан и действует на территории СНГ. Документ подтверждает, что контент телеканала соответствует требованиям ислама, а сотрудники компании прошли соответствующее обучение. "Получение халяль-сертификата позволит нам расширить зарубежное партнерство и упростит взаимодействие с рынками мусульманских стран, где существуют строгие требования к содержанию и производству контента ТВ-трансляций. Недавно мы увеличили число языков вещания до шести: английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский", - добавила Шленкина.

По данным компании "Уфанет", их телеканалы включены в пакеты кабельного ТВ и OTT-платформ в 28 странах таких, как Словакия, Япония, Австралия, Индия, Сингапур и др. HOME 4K является антистресс каналом со съемками живописных локаций дикой природы со всего мира.