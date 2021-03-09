Принц Чарльз не стал комментировать интервью его сына Гарри

ЛОНДОН, 9 марта. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз не стал комментировать скандал, разгоревшийся вокруг королевской семьи после того, как его сын принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Как сообщило агентство Reuters , принц Чарльз, во вторник посетивший с визитом центр вакцинации в Лондоне, получил соответствующий вопрос от одного из присутствовавших на месте представителей прессы.

Агентство отмечает, что Его Высочество обернулся на окрик журналиста, однако проигнорировал просьбу прокомментировать содержание телепрограммы, вышедшей в воскресенье в эфире американского телеканала CBS и показанной на следующий день британским ITV. Аудитория интервью в США превышала 17 млн человек, а в Великобритании его посмотрели не менее 11 млн телезрителей. Для сравнения: в мае 2018 года, когда принц Гарри и Меган Маркл сочеталась браком в Виндзорском замке, прямую трансляцию церемонии посмотрели 18 млн британцев.

От официальных комментариев накануне отказался премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Молчание уже вторые сутки сохраняет и Букингемский дворец. При этом, по данным Би-би-си, старшие члены британской королевской семьи провели срочную встречу, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся после выхода скандального интервью в эфир. Как сообщила во вторник газета The Times, королеве Великобритании Елизавете II "необходимо больше времени, чтобы обдумать свой ответ". Издание указывает, что Его Величество отказалась подписывать заранее подготовленное пресс-службой дворца заявление, в котором говорилось о любви, которую испытывают друг к другу члены королевской семьи и заботе, которой они окружали герцога и герцогиню Сассекских.

По оценкам британских обозревателей, сложившаяся ситуация наносит удар по репутации британской монархии как внутри страны, так и за рубежом. Некоторые из комментаторов уверены, что отношениям между герцогом и герцогиней Сассекскими и остальными членами королевской семьи нанесен непоправимый ущерб. Вместе с тем, газеты пишут о символическом значении, которое будет иметь встречи Гарри с его братом Уильямом. 1 июля, в день рождения их матери - принцессы Дианы (1961-1997) - они должны открыть ей памятник на территории Кенсингтонского дворца.