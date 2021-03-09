В Вологодской области направят 200 млн рублей на выплаты медикам за работу в красной зоне

ВОЛОГДА, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Вологодской области направит около 200 млн рублей из областного бюджета на выплаты за работу в красной зоне тем категориям сотрудников, которые не получают соответствующие выплаты из федерального бюджета. Региональные компенсации будут выплачиваться до 31 декабря 2021 года, соответствующие изменения будут внесены в бюджет области, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"Федеральные выплаты медикам, которые работают в "красной зоне", были продлены до 31 декабря 2021 года. Действовали региональные меры поддержки, которые направлены на поощрение тех, кто не вошел в постановление правительства РФ, также продлеваем эти меры поддержки до 31 декабря 2021 года. В 2020 году региональные выплаты получили более трех тысяч работников, на это было направлено из областного бюджета 183 млн рублей. Примерно такой же объем средств, около 200 млн рублей, потребуется в бюджете 2021 года для продления этих выплат до 31 декабря 2021 года. Сегодня постановление правительства области будет принято, и эти суммы будут запланированы в бюджете этого года", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По словам главы региона, региональные компенсации получат медработники в обсерваторах, в учреждениях судмедэкспертизы, сотрудники, осуществляющие забор биологического материала, а также иные сотрудники, которые также рискуют здоровьем, сталкиваясь с пациентами с коронавирусом, - электрики, сантехники, лифтеры.

На 9 марта в области подтверждено 45 510 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 110 случаев. Выздоровели 37 476 человек, умерли 834 пациента. Коэффициент распространения инфекции - 0,84, сообщил руководитель региона.

"Общий уровень загрузки моногоспиталей - 64%. В связи с тем, что мы продлили режим повышенной готовности до конца марта и не планируем снижать число коек в моногоспиталях (их 640 - прим. ТАСС), на прошлой неделе на расширенном заседании оперштаба приняты решения по ослаблению некоторых ограничительных мер, но действует масочный режим, социальное дистанцирование, запрещены массовые мероприятия. Эти меры не рекомендательные, а обязательные в Вологодской области", - подытожил Кувшинников.