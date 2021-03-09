В село Алтынное проведут сотовую связь до 2022 года

ПЕРМЬ, 9 марта. /ТАСС/. Власти обеспечат сотовой связью село Алтынное в Пермском крае, где жители соорудили телефонную будку для звонков на горе, до 2022 года. Об этом во вторник сообщается на портале регионального правительства.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась история о жительнице села Алтынное, самостоятельно соорудившей из шифера телефонную будку на горе. Для того, чтобы позвонить или поймать сигнал интернета, люди вынуждены подниматься на высоту почти 500 м, а ближайший стационарный телефон находится в километре от населенного пункта.

"По информации Министерства информационного развития и связи Пермского края, с. Алтынное Октябрьского округа планируется обеспечить сотовой связью до конца 2022 года в рамках региональной программы "Развитие информационного общества", - сообщают в правительстве.

Всего же, по планам региональных властей, до 2023 года к сотовой связи будет подключено 72 населенных пункта Пермского края в категории от 100 жителей.

Алтынное входит в состав Октябрьского городского округа Пермского края, расположено в 200 км от Перми. В нем проживает более 200 человек.