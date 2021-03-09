В Калининградской области запустили программу реабилитации пациентов после коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 9 марта. /ТАСС/. Центр реабилитации для перенесших болезнь в результате заражения новым коронавирусом развернули на базе Центральной городской клинической больницы в Калининграде. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения региона Александр Кравченко.

"Мы сейчас запустили отдельную программу по реабилитации на базе Центральной городской клинической больницы, которая, наверное, максимальное число больных пролечила тяжелых [после заражения новым коронавирусом]. Отдельно выделенный этаж, где разработана специальная программа, есть показания для реабилитации для тех пациентов, которые перенесли [болезнь] в тяжелых формах и нуждаются в реабилитации", - сказал Кравченко.

Министр отметил, что в целом в регионе прослеживается тенденция к стабилизации ситуации. "Мы сегодня можем говорить о том, что ситуация по ковиду имеет склонность к стабилизации", - сказал он, заметив, что пик нагрузки на лечебные учреждения приходился на ноябрь, декабрь 2020 года и частично на январь, когда в отдельные дни фиксировалось до 200 и более новых случаев заражения новой инфекцией. Сейчас, по словам Кравченко, в день фиксируется 70 - 80 новых случаев заражения коронавирусом.

В пресс-службе областного правительства пояснили ТАСС, что ранее специальных центров по реабилитации для перенесших коронавирус не было. Переболевшие выписывались из больниц получая рекомендации врачей и наблюдались у медиков.

С учетом постепенной стабилизации обстановки в регионе сокращается число мест в стационарах, развернутых для заразившихся новым коронавирусом. "Сегодня мы уже смогли отпустить в обычную работу фактически половину коек, у нас осталось развернуто 907 коек на сегодня. И полноценных больниц, которые прямо занимаются в основном ковидом, их осталось у нас четыре", - сказал региональный министр. В стационарах на лечении находятся около 700 человек, к аппаратам ИВЛ в среднем подключены около 30 человек в день. 200 коек под коронавирус остаются в резерве и этот резерв пока сокращать не планируется, уточнил Кравченко, подчеркнув, что регион готов к любому развитию ситуации, в том числе и росту заболеваемости.

В области ведется активная вакцинация населения. В регион суммарно поступило 33 тыс. доз вакцины, 32 тыс. доз уже израсходованы, следующая поставка вакцины, по словам министра, ожидается ориентировочно 15 марта. Власти обращают внимание на вакцинацию жителей старшего возраста. "На сегодня 48% привитого населения вот из этих фактически 31 тыс. человек - это люди возрастной группы от 60 плюс, это хорошо", - сказал Кравченко. В области развернуто 28 прививочных пунктов и регион технологически готов прививать 3,5 тыс. - 4 тыс. человек в день, добавил он.

Ситуация в регионе

По данным регионального оперативного штаба, на 9 марта в области выявлено 29 010 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 70 за прошедшие сутки. Вылечились 26 527 пациентов, умерли 309 человек, остаются под медицинским наблюдением 3 879 человек.

В регионе до 22 марта продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Сохраняются ограничения на проведения массовых мероприятий и масочный режим в общественных местах и в транспорте. Отменены ограничения на проведение деловых мероприятий, однако организаторы обязаны соблюдать нормы для предотвращения распространения инфекции и сообщать о планах их проведения в региональное управление Роспотребнадзора не менее за десять дней до их начала. С 21 февраля разрешена торжественная регистрация брака с участием не более 10 человек. В театральных, концертных, спортивных залах и площадках разрешено заполнять 70% стационарных сидячих мест для зрителей. Предприятиям общепита разрешено принимать посетителей с 06:00 до 24:00.