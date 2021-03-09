Прокуратура начала проверку по ситуации с парком в поселке Форос в Крыму

ФОРОС /Республика Крым/, 9 марта. /ТАСС/. Прокуратура до 23 марта проведет проверку по ситуации, сложившейся вокруг парка в крымском поселке Форос, сообщил и. о. прокурора Ялты Игорь Мерзляков во вторник во время встречи с жителями Фороса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к Владимиру Путину ему неизвестно. 3 марта глава Крыма Сергей Аксенов посетил поселок Форос, осмотрел парк и пообещал вернуться, чтобы "закрыть эту историю и больше к ней не возвращаться".

"Организована масштабная проверка прокуратурой, истребована техническая документация, привлечены специалисты. 23 марта будет проверка завершена. Результаты проверки и принятое решение будут доведены до сведения общественности", - сказал Мерзляков.

На сайте санатория "Форос" сообщается, что прилегающий к нему парк, основанный в XIX веке, расположен на площади около 70 га, на его территории насчитывается свыше 300 видов растений. По данным Минприроды Крыма, парк является памятником садово-паркового искусства. В 2021 году началась реконструкция расположенного здесь 18-этажного здания, запланировано создание оздоровительного лагеря, около 30 пальм пересадили, удалили еще порядка 40 растений. В конце февраля вырубка деревьев и строительство забора вокруг парка вызвали недовольство местных жителей, власти Крыма организовывали с ними встречи, а Аксенов заявил, что "все вопросы будут решены в пользу людей".