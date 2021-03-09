Власти Крыма не выявили нарушений при строительстве зданий в парке поселка Форос

ФОРОС /Республика Крым/, 9 марта. /ТАСС/. Власти Крыма не выявили нарушений при строительстве комплекса в парке поселка Форос, сообщил глава региона Сергей Аксенов во вторник во время встречи с жителями Фороса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта сообщил, что Кремль обратит внимание на жалобы на вырубку деревьев в крымском парке "Форос" и задаст вопросы руководству региона. Песков добавил, что о соответствующем обращении жителей региона к президенту РФ Владимиру Путину ему неизвестно. В среду глава Крыма Сергей Аксенов посетил поселок Форос, осмотрел парк и пообещал вернуться, чтобы "закрыть эту историю и больше к ней не возвращаться".

"Предварительно могу сказать, по самой стройке непосредственно на территории санатория Форос нарушений с нашей стороны мы не видим", - сказал Аксенов.

Он заверил собравшихся, что комплекс, из-за строительства которого возмущаются жители, будет использоваться как детский лагерь, а не в каких-либо иных целях. По его словам, подрядчик и застройщик также компенсируют поврежденные при строительстве деревья - "мы договорились, что на каждое [поврежденное] дерево пять высаживаем".

"По уменьшению территории, которая должна была быть за забором [строительной площадки]: в два раза уменьшит застройщик территорию - до 3 га. Практически приблизит ее непосредственно к зданиям и сооружениям", - добавил Аксенов.

Глава Крыма уточнил журналистам, что, сообщая о ситуации в администрацию президента, он доложил "ровно то же самое, что сказал вам сегодня". "По самой стройке нарушений нет, останавливать никаких оснований законных нет. Я сказал, что стройка ведется в соответствии с полностью согласованным проектом", - пояснил Аксенов.