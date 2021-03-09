В Новгородской области переносят запись на прививку от коронавируса из-за нехватки вакцины

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 марта. /ТАСС/. Запасы вакцины от новой коронавирусной инфекции "Спутник V" израсходованы в Новгородской области на 86%. Следующая поставка в небольшом количестве ожидается не раньше середины марта, записавшихся на вакцинацию будут переносить на более поздние сроки, сообщили во вторник в оперштабе по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции.

"На сегодняшний день первый этап вакцинации прошли 21 520 человек, второй этап завершили 7 287 человек. Всего в регион поступило 24 222 дозы вакцины. Из них израсходовано 86%. <...> Поступление ожидается не ранее 16 марта и только небольшими партиями", - сообщили в ходе оперштаба.

В связи с этим губернатор Новгородской области Андрей Никитин дал распоряжение проработать вопрос поставки вакцины в регион, а также отслеживать своевременное информирование граждан, записавшихся на вакцинацию, о переносе записи.

По данным регионального Минздрава, на стационарном лечении в регионе находятся 596 человек с новой коронавирусной инфекцией. На амбулаторном лечении 1 582 человека. Более пяти тысяч пациентов за все время обеспечены бесплатными лекарствами.

По информации регионального оперштаба, суточный прирост заболевших составил 52 человека. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса - 27 700, выздоровел 24 380 человека, 115 пациентов умерли.