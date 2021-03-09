В Мурманской области создали 11-кратный запас лекарств от коронавируса

"В Мурманской области сформирован 11-кратный запас лекарств от COVID-19 в стационарах и для пациентов со средней и тяжелыми формами заболеваний. Также в регионе ежедневно обновляется неснижаемый запас кожных антисептиков, дезинфектантов и средств индивидуальной защиты. Более 67 тыс. пациентов с коронавирусом и ОРВИ бесплатно получили противовирусные препараты за счет областного и федерального бюджетов", - говорится в сообщении.

Наряду с этим продолжается вакцинация населения от коронавируса: поступило более 31 тыс. доз вакцины, привито более 25,8 тыс. человек. С 9 марта в регионе приступили к четвертому этапу исследования на антитела к COVID-9. "Первый этап прошел в августе 2020 года, в исследовании участвовали 3 117 человек. Кровь сдавали и дети, и взрослые. Во втором этапе, в октябре 2020 года, участвовали 2 008 человек - те же самые люди, которые сдали кровь на первом этапе. На очередном этапе будут изучать длительность сохранения антител в организме человека и динамику иммунного ответа", - сообщили в областном правительстве.

По данным регионального оперштаба, на 11:30 9 марта в регионе подтверждено 47 440 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 75 случаев. Выздоровели 46 260 человек, умерли 988.